Natalija prihaja z neprijetno novico

Natalija Bratkovič bo ob svojem vnovičnem prihodu na posestvo tekmovalce nagovorila: "Naenkrat ste postali zelo resni in prav je tako. Ste v polfinalnem tednu, heca več ni." Družini res ne bo do šale, saj bo čas za podeljevanje kamenčkov. A to še ni vse, Natalija bo vse presenetila z novico, da bo arena že prihodnjič, torej v ponedeljkovi oddaji.