Natalija v skrbeh za Karin: Žal se mi ne zdiš v redu

Letošnja sezona Kmetije je postregla s številnimi novostmi. Tekmovalci so razdeljeni na dve družini in vsaka se mora spopasti s tedensko nalogo. Družina, ki je manj uspešna, mora teden dni živeti v hlevu, poleg tega morata njuna člana v dvoboj, to pa za enega izmed njiju pomeni konec tekmovanja.