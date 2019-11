Navali strasti na posestvu, Tilen se je zaljubil

Ko je na posestvo prišla Nives Orešnik, sta oba brata Klobasa težko dihala. Med druženjem, ki je sledilo, pa se je Jan umaknil, kajti Tilen se je povsem zagledal v lepo gostjo. Zaradi njene bližine se je kar potil, njegova očaranost pa se je samo še stopnjevala. Tilen strastno: "Njena koža se dotika moje kože, ko me drži za bedro, bi jo najraje vrgel v ribnik, pa bi se malo kopala, pa božala." Pozneje je še povedal: "Jaz sem takšen tip, da se zelo hitro zaljubim in danes sem se zaljubil že šestkrat. V isto žensko."

Prav Tilna je Nives izbrala za zmenek, saj je najbolj začutila njegovo energijo. Pod milim nebom sta se pogovarjala in opazovala zvezde, Nives pa je pripomnila: "A ni lep razgled?" Tilen: "Ti si lepša." Povedala mu je, da so ji všeč samozavestni moški, kot je on, saj je naznanil gotovo zmago. Ko se bo to zgodilo, je še dodal, jo bo peljal na njen ljubi Bali. Romantike pa še ni bilo konec, Tilen jo je hotel poljubiti, a naj bi ga v zadnjem hipu zmotilo letalo. Kljub temu se mu je zdelo, kot da se je znova rodil.