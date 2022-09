Ne moški, za motorno žago je poprijela Manja

Družina v hlevu se je še naprej spoprijemala s pomanjkanjem hrane, ostalo ji je le še pol kilograma moke in pol litra mleka. Jan je povedal, da so zaradi lakote nejevoljni in nemotivirani. Ivan je kasneje na očitke sosede Karin , češ zakaj niso bolj varčni, odgovoril, da ne morejo biti, saj nimajo ničesar. Karin se je počutila grozno, a če bi jim odstopili preveč hrane, bi s tem prikrajšali svojo družino. Ivan in Jan se v hlev kljub temu nista vrnila praznih rok, Karin pa je upala, da bodo v bodoče uspešneje sodelovali.

Gospodarica Nada je družinama pripeljala pšenico in mlin. Vsaka družina je dobila 100 kilogramov pšenice, ki so jo morali čim bolj fino zmleti. Ker je bil mlin samo eden, so si morali pravično razdeliti čas. Razžagati so morali tudi bukova drva. Z njimi bodo lahko postopoma ogreli peč, zato da ne bo počila. V njej bodo za konec spekli kruh, ki ga bo Nada prav tako ocenila. Danijelina družina se je razveselila tudi nagrade, dobili so pečico in dva piščanca.

Danijela je po uspešno opravljeni tedenski nalogi podaljšala svoj mandat glave družine. V drugi družini je novo glavo določil Vladislav . Izpadli tekmovalec je družino prosil, naj se čim manj kregajo, Ivanu pa je povedal, da mu je bil kot brat. Ker je pokazal, da je sposoben voditi ekipo in jo pripeljati do zmage, je za glavo imenoval njega. Sicer razboriti Ivan je presenetil z motivacijskim nagovorom: " Kot da tega klobuka ni, gremo naprej in ne popuščamo. "

Andrejina družina je nadaljevala z nalogo, ki je niso uspeli dokončati, poleg tega so imeli po novem opravka s kokošmi. Andrea se je novim članicam še posebej posvetila, pokazala jim je denimo, kako naj gredo iz kokošnjaka na travnik. Andrea: " Lahko bi rekla, da sem ene vrste učiteljica oz. inštruktorica za kokoši. " Kasneje se je družina čudila, kako veliko jajc so znesle njihove nove članice. Jan bi bil za to, da bi Danijelini družini predali manj jajc, Manja pa je navijala za pošteno igro.

Ivan preseneča kot dober vodja

Ivan je šel k izzivalcem po dninarja, toda Aleš sprva ni želel iti pomagat. A ker je bil glava družine vztrajen, ga je na koncu prepričal. Ivan je presenečal še naprej. Ko je Janu šlo v nos, ker je Danijelina družina veselo prepevala, je športno komentiral: "Saj so si zaslužili." Jan: "Saj so si, ampak mi pa nič nimamo." Peter je nato predlagal, da bi jim dali samo 15 jajc, Ivan pa ni bil navdušen: "Če mislite, da je dobra poteza, to naredite." Opozoril pa jih je, da se jim to lahko še kako maščuje. Očitno so ga upoštevali, saj je Jan Karin prinesel vsa jajca. Povedal je, da so se odločili za iskrenost, in da upa, da bodo tudi oni vrnili pošteno. Karin je predlagala, da bi jim vrnili 10 jajc, nato pa se bodo prilagajali okoliščinam. Aljaž je sicer menil, da je dobrota sirota in da jih bodo sosedje začeli izkoriščati.

Aleš in Ivan delata, Peter in Jan pa ...

Aleš je med dnino ugotavljal, da Ivanovi družini primanjkuje motivacije. Če bo šlo tako naprej, bodo po njegovem mnenju za vedno ostali v hlevu. Ivan je priznal, da takšne peči še ni gradil, zato se mu je naloga zdela težka. Se je pa kljub temu trudil, medtem ko sta Peter in Jan posedala in postopala poleg.

Monika pozna Aljaževo skrivnost

Danijela je po dninarja poslala Aljaža. Izbral je Aneto, ki je imela izkušnje z mletjem pšenice. Še preden sta se vrnila v hišo, sta se na hitro pogovorila o tem, kako bi lahko Aneta šla v dvoboj. Aljaž je tudi povedal, da se zaradi nje ne bo spravljal v slab položaj. Med mletjem moke so nato razjezili Jožico, saj so jo spraševali, koga bo nominirala. Jasno je povedala, da nikakor ne želi iti v gozd. Aneta, Karin in Aljaž so se čudili, saj je vseskozi izražala željo, da bi šla domov. Karin ji je to tudi povedala, nakar se je Jožica hudovala: "Mene pa moti, ker se tako razburjaš in tako glas dviguješ." A debate še ni bilo konec, z njo so nadaljevali zvečer. Jožica je ponovila, da bi šla samo v areno in domov. A je tudi Monika želela domov in bila je pripravljena iti v šotor. Povedala je, da gre raje domov, kot pa da bi se pridružila kateremu izmed klanov. Mimogrede je omenila, da pozna Aljaževo skrivnost: "Mora Aljaž tudi malo paziti, da jaz tega ne povem." Aneta pa je dodala, da če se ne bodo držali dogovorov, bo namesto svoje dobrote tekmovalcem pokazala svojo drugo plat.