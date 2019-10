Člani družine so se strinjali, da bi moral glava družine Tom Zupan seznaniti Danijela Friglja s predlogom, da si ne zasluži hrane, ker ne sodeluje pri tedenski nalogi. Pri tem so spregledali, da je hlapec pripravljal stvari za tržnico, tisti dan pa je že navsezgodaj zjutraj opravil vsa nujna kmečka opravila, medtem ko so se ostali še skrivali v spalnicah.

Tom je to tudi storil, Danijela pa so njegove besede presenetile in tudi prizadele. Ugovarjal je, češ da dela, kasneje pa se je spraševal: "Ne vem, če sem jaz tukaj nor, ali so vsi ostali." Ali bo družini povedal vse, kar mu leži na duši? In kdo bo prvi dvobojevalec, ki se bo moral ta petek boriti za svoj obstanek na posestvu?

