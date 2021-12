Ne zamudite: nocoj nas čaka superfinale Kmetije

V zadnjem tednu so imeli na Kmetiji obilo dela s pospravljanjem. Porušiti je bilo treba praktično vse, kar so postavili. Kako se je zapletalo in razpletalo dogajanje na letošnji Kmetiji, si lahko ogledate kadar koli na VOYO . Hkrati je vladala precejšnja napetost, saj so tekmovalci iz dneva v dan sproti ugotavljali, kakšna je naloga porotnikov in do zadnjega so trepetali, kdaj in kdo bo moral domov in tako ostal brez možnosti za boj za glavno nagrado 50.000 evrov.

Spomnimo …

Zadnja je izpadla Tjaša in v superfinale so se uvrstili Karin, Nina in Tilen. Tilen je bil skozi celoten šov nekonflikten, po posestvu je širil smeh in zabavo in se pravzaprav z nikomer ni obremenjeval. Nina je doživela več vzponov in padcev. Bili so trenutki, ko je obupovala, a je vsakič znova našla nov vir energije in grizla naprej. Karin se bo v spomin najverjetneje večini vtisnila kot nasmejana, pozitivna in neposredna. Tudi, ko je 'taktizirala', pri tem ni bila zahrbtna in nesramna. Vse te lastnosti so verjetno pripomogle posameznikom, da so se prebili do finala. A prostora na zmagovalnem odru je le za enega in tudi nagrado bo prejel le eden izmed trojice.

Kdo se bo najbolj izkazal v areni? Kdo bo pokazal največ znanja, kdo največ spretnosti in moči?

