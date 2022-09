Neizprosen boj za obstanek, Ivan bo izgubil živce

V prvi oddaji letošnje sezone Kmetije je prvo zmago slavila Aleševa družina, ki se je naselila v hiši, medtem ko mora Majina družina sobivati s kravami v hlevu. Toda igra se je šele začela. Gospodarica Nada je obema družinama naložila enako nalogo in nagrada je zelo mikavna. Tista družina, ki se bo odrezala bolje, se bo izognila areni. Tekmovalci zato delajo pod velikim pritiskom, zaradi česar bodo začele padati težke besede. Živce bo že drugi dan tekmovanja izgubil Ivan , to pa zaradi dejanja svojega sotekmovalca Petra .

Naloga pa ne bo edino, s čimer se bodo morali ukvarjati tekmovalci. Že nocoj bo namreč znano, kdo bo prvi dvobojevalec ene in druge družine. Tekmovalci bodo med nalogo in med privajanjem na bivalne razmere primorani premišljevati o tem, komu naj namenijo svoj prvi kamenček. Toda letos so pravila igre drugačna in Natalija Bratkovič bo družinama dala vedeti, da bo boj za mesto na posestvu resnično neizprosen.