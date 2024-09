Nejc Abram o prehitrem slovesu: Nisem niti mogel pokazati, kdo je pravi Nejc

Tvoje bivanje na posestvu je bilo kratkega roka. Glede na to, da je bil tvoj cilj zmaga, kako veliko razočaranje je bilo to zate?

Igor je moje dejanje vzel napačno. Moj namen, da sem šel do punc in jih vprašal, kako so, ni bil, da zasenčim njega, ampak da vidim, če je vse v redu, ker večina punc ni znala uporabljati orodja, jaz pa sem imel na posestvu punco in mi ni bilo vseno, kaj se z njo dogaja.

Zate ni navijal Igor Mikič, s katerim sta se udarila kmalu po prihodu na posestvo. Po njegovem mnenju si se silil v ospredje in se imel za nekaj več. Pred dvobojem pa je Igor povedal, da se poskušaš prikupiti vsem tekmovalcem, da bi sam prišel čim dlje, on pa takšnih oseb ne mara. Kakšen bi bil tvoj komentar na te njegove besede?

Glede Kmetije me nič ne preseneča, vsak igra svojo igro, in ker sem pričakoval, da se lahko zgodi, da prav jaz postanem drugi dvobojevalec, sem tudi hotel glasovati drugače.

V areni si se pomeril z Žanom Hronekom, ki te je sam izbral za nasprotnika. Tjaša Vrečič je razkrila, da je bila to njena ideja, saj so tako ločili vaju z Evo Luno. Ali te je to presenetilo?

Prav zaradi spora z Igorjem nisi upošteval dogovora, ki si ga imel z Evo Luno. To jo je spravilo v jok, govora je bilo celo o izgubljenem zaupanju. Kako pa si se ji takrat oddolžil in jo pomiril?

Dogovor je bil površen in glavna za to je bila Maja, ki mojega predloga ni hotela slišati. Potem je name vplivala še situacija z Igorjem in sem glasoval po svoje. Eva Luna je bila po mojem mnenju zmanipulirana s strani punc, zato je tudi bil tak odziv, vemo pa vsi, da je čustvena in zelo hitro spusti kakšno solzo. Da sem jo pomiril, je bil dovolj le pogovor.

Solze so tekle tudi, ko si bil izbran za drugega dvobojevalca. Pred odhodom v kajžo si Evi Luni očital, da ni upoštevala tistega tvojega načrta oz. te poslušala. Kakšen je bil pravzaprav ta načrt?

Kot sem že prej omenil, sem imel svoj načrt, za katerega Maja ni hotela slišati, in to je, da damo v mini areno eno punco in enega fanta, in bi bila izbira za prvega dvobojevalca lažja. Ker pa nisem prišel na kmetijo taktizirat, ampak delat, pa je vse takoj šlo po planu punc.

Videli smo, kako hudo je bilo Evi Luni, ko si se poslavljal. Kako si se med in po odhodu s posestva počutil sam?

Po odhodu sem bil zelo razočaran, ker sem v bistvu zapustil kmetijo prvi, in ko se je glasovalo, niti eden iz družine glasu ni namenil meni. Ne glede na izid glasovanja pa je Žan izbral mene za v areno, v kateri nisem imel sreče. Ne glede na vse slabe trenutke pa sem na kmetiji res užival in mi bo ostala v lepem spominu.

Na posestvu je bilo veliko znanih obrazov in to si postal tudi sam. Kakšnih odzivov si deležen?

Po mojem mnenju je bilo znanih obrazov to leto preveč, ampak vseeno je bilo nekatere od njih zanimivo spoznati tudi v živo. To, da sem postal znan obraz zaradi Kmetije, se ne bi mogel strinjati, ker nisem niti mogel pokazati, kdo je pravi Nejc Abram zaradi kratkega bivanja na kmetiji. Odzivi pa so zelo mešani, ampak v večini pozitivni, kar me veseli.