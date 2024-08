Nejc Abram: V življenju ti ni nič podarjeno

Za Nejca Abrama bo letošnja Kmetija prva resničnostna preizkušnja v življenju. Vanjo se podaja izredno motiviran, ne pa tudi v svoji najboljši fizični pripravljenosti. 23-letnik z Jesenic je nekdanji hokejist, trenutno pa se ukvarja z dvoranskim hokejem. Nejc: " Hokej je bil ena izmed mojih prvih ljubezni. To je bil res šport, za katerega sem dal in bi tudi danes dal vse, kar imam, ampak na žalost je prišlo do poškodbe in so se moje sanje o tem športu za vedno zaključile. Čez nekaj časa sem našel nek približek hokeju, in sicer 'floorball', in ta želja po tekmovanju in igranju športa se je vrnila. Bil sem tudi v reprezentanci in odšli smo na kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Rusijo, v Moskvo, in leto kasneje tudi na svetovno prvenstvo v Kanado, v Halifax, in na koncu smo bili 10. na svetu. Biti v dobri formi je pri športu seveda zelo pomembno in tudi pripomore pri ostalih opravilih, ampak moja trenutna forma ni najboljša, ker poleg 'floorballa' hodim tudi v fitnes in gradim na svoji postavi, ampak ne skrbim preveč za kondicijo. "

Poleg športnega udejstvovanja si dneve zapolni z ustvarjanjem video vsebin. Nejc: " Na socialnih omrežjih sem aktiven že nekaj časa, najdlje na Instagramu, na Tik Toku par let in po novem tudi na Youtubu, kjer so številke še dokaj nizke. Na vseh platformah sem vedno tak kot sem, zabavam ljudi, v nekaterih primerih tudi pomagam, kuham, objavljam videe s potovanj in v kratkem je v planu, da začnem ustvarjati svojo lastno rap glasbo. "

Zaradi Eve Lune je danes razpet med Jesenicami in Obalo. Nejc: " Nisem se čisto preselil v Koper, ampak sva pa kar veliko časa zdaj v Kopru in malo na Jesenicah. Meni je super malo zamenjati okolje in čez zimo sva bolj na Gorenjskem, ker v Kopru pozimi ni ničesar, premalo se dogaja, na Gorenjskem pa se kar ne konča, kaj vse lahko počneš pozimi. "

Nejc Abram: "Tekmovalen sem res zelo in ne glede na nasprotnika vedno želim zmago in ne obupam, vedno vztrajam do konca."

Skupaj se podajata tudi na novo posestvo nove sezone Kmetije, kjer bo pokazal svojo tekmovalnost in morda tudi čustveno plat. Nejc: "Tekmovalen sem res zelo in ne glede na nasprotnika vedno želim zmago in ne obupam, vedno vztrajam do konca. Čustva pa so pri meni vedno prisotna, tudi brez težav pokažem solze in čustev na splošno nikoli ne skrivam, ker sem pač tako vzgojen."

Vabilo k sodelovanju v Kmetiji je pomenilo uresničitev njegove velike želje, saj je že od svojega 15. leta govoril, da bo enkrat tekmoval v resničnostnem šovu. Nejc: "Vedno sem si govoril, enkrat bom šel, da vidim kako to poteka, kako je notri in da preizkusim samega sebe, koliko sem psihično in fizično močan."