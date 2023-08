Nejc Hočevar je na posestvo Kmetije odšel s posebnim ciljem

27-letni Nejc Hočevar iz Ljubljane je animator in študent kineziologije. K sodelovanju v Kmetiji so ga prijavili prijatelji. Nejc: "Malo za šalo, potem se je izkazalo, da gre zares." Ko so izvedeli, da je bil izbran, so bili tako zelo navdušeni, kot je bil navdušen sam. Nejc: "Odkar vem, da sem sprejet, je to res ena nora, nora izkušnja."

Z očetom in mamo pa je bila malce drugačna zgodba: "Starši so bili na pol šokirani, na pol presenečeni. Niso si znali predstavljati, kaj zdaj to pomeni. Sem dobil ene par nasvetov, ene par jih je šlo skozi eno uho notri, skozi drugo ven. Ene par sem jih zadržal." In še doda: "Me podpirajo, to je v bistvu najbolj pomembno."

Na tekmovanju bo poskusil priti čim dlje, na prvem mestu pa je nabiranje izkušenj, ki jih pred odhodom na posestvo ni imel. Nejc si je namreč zastavil prav poseben cilj: "Res si želim veliko naučiti o kmetovanju, ker si želim imeti enkrat v svoji bližnji ali pa daljni prihodnosti svojo kmetijo, samooskrbno." Zato namerava s sotekmovalci vzpostaviti lepe odnose in se obenem dokazati z delom.