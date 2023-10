Nejc Hočevar: Najhujši je bil občutek ogroženosti in nezaželenosti

Nejc Hočevar razkriva, kaj je bilo zanj na posestvu letošnje Kmetije najtežje in kateri trenutki so bili najlepši. Njegova naslednja cilja sta magisterij in zaposlitev, v prihodnosti pa se nedvomno vidi na kmetiji.

Poslovil si se po dvoboju s Kristijanom Kozoletom, ki se ni počutil pripravljenega za fizične spopade in se je odločil za znanje. Očitno je to bila pametna poteza, saj si bil hitrejši, a te je dohitel s pravilnimi odgovori in na koncu tudi zmagal. Kolikokrat pa si prelistal Pratiko in ali je bilo delo zate vedno na prvem mestu? Pratiki nisem posvečal veliko pozornosti, nekaj strani sem preletel, da bi se učil, pa ne morem reči. Sploh v prvih treh tednih se mi zdi, da sem bil delu precej naklonjen, v njem sem zelo užival in se imel možnost veliko naučiti, zadnji, četrti teden pa mi je motivacija padla, poznalo se je pomanjkanje hrane in delo ni bilo več prioriteta, le priprava na dvoboj, ki me je čakal po pričakovanjih.

Bil si črna ovca v družini in nikakor se ti ni uspelo vklopiti v družbo. Tvoji sotekmovalci so ti očitali obračanje po vetru in pretirano 'filozofiranje'. Kako bi to komentiral? Ja, zase dobro vem, da rad v pogovorih pristopam na dolgo in široko, iz različnih možnih zornih kotov, morda kdaj pripomnim kakšno neumestno, vendar tak pač sem. Zavedam se, da to nekaterim ne ugaja, v tem ne vidim ničesar slabega. Ljudje smo si različni in prav je tako. Bolj bi rekel, da sem jaz kot veter, lahko sem nežna sapica, na drugi strani pa lahko povzročim razdejanje kot največji orkan (smeh). Odvisno od situacije in počutja. Mateja Šereg ni skrivala, da te ne prenese. Prav ona je imela velik vpliv v tvoji družini. Kdaj in zakaj so pravzaprav nastale razpoke v vajinem odnosu in kako danes gledaš na vajine interakcije, burne predvsem z njene strani? Konkretne razpoke so verjetno nastale v začetku drugega tedna, ko mi je prišlo na uho, da v ozadju spletkari in taktizira, da me želi poslati v dvoboj.

Poslovil si se tik pred združitvijo družin. Ali se ti zdi, da bi se s člani sosednje družine bolje ujel oziroma bi to bil lahko nov začetek zate, če ne bi izpadel? Nedvomno bi se s člani rumene družine drugače povezali, če bi prestal dvoboj s Kristijanom. Sem prepričan, da bi na posesti ostal še vsaj dva tedna več. Odnosi med vami in sosednjo družino so bili slabi tudi zaradi jajc. Nam lahko razkriješ, kdo iz tvoje družine jih je kradel, pa tudi, kdo si je prilastil šivalni pribor, ki je pripadal hiši? Iskreno, ne vem, kdo je kradel jajca in kdo je imel skrite šivanke. Na splošno mi je žal, da smo imeli tako slabe medsosedske odnose, predvsem kar se tiče menjav. Na posestvu si bil štiri tedne. Kaj je bilo zate najhuje in kaj najlepše? Najhujši je bil občutek ogroženosti in nezaželenosti, določene stvari sem si preveč jemal k srcu. Po drugi strani sem hvaležen za celotno izkušnjo, ker mi je pokazala, kdo dejansko sem in kam moram iti. Najlepši so bili trenutki ob ognju, ko so šle kamere spat, ter seveda ponos, ki je bil rezultat dela.

Ali te je ob ogledu oddaj kaj presenetilo? Kar je Kristijan govoril Mateji glede namerne sabotaže naloge, pa različne laži ... Kakšna pa je bila vrnitev v realno življenje in kaj si si najprej privoščil? Ko sem se vrnil v civilizacijo, sem si najprej privoščil obilen obrok (smeh). Pomanjkanje hrane je zagotovo igralo veliko psihološko vlogo. Odleglo mi je (smeh). Kako so tvojo pot v tekmovanju komentirali tvoji prijatelji, ki so te tudi prijavili k sodelovanju? Prijatelji so me podpirali, zanimalo jih je, kaj se je dogajalo v ozadju. Povedal si, da želiš na posestvu nabrati čim več izkušenj s kmetovanjem, saj želiš v prihodnosti imeti samooskrbno kmetijo. Ali to ostaja tvoj cilj? Nedvomno se v prihodnosti vidim na kmetiji.

icon-expand Nejc Hočevar FOTO: POP TV