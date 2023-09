Nejca in Luko bo pri delu 'motila' postavna soseda Tamara

Tekmovalci nove sezone resničnostnega šova Kmetija so hitro spoznali, da življenje in delo na posestvu ne bosta lahka. To še najbolj občuti družina Tima Novaka, ki je morala zaživeti v hlevu. A moške bodo pestile tudi težave druge narave. Nejca Hočevarja in Luko Jurena bo pri delu 'motila' postavna soseda Tamara Talundžić. Nejc bo zaradi njenih svetlih las in oprijetih oblačil ugotavljal: "Videti je kot Barbika." Luka bo pozornost sosede poskušal pritegniti celo z žvižganjem, oba pa bosta kot začarana.