Nekdanji nogometaš Alen bo na zelenicah Kmetije najbolj pogrešal lepo zaročenko

31-letni Alen Ploj iz okolice Lenarta je nekdanji profesionalni igralec nogometa. V svoji karieri je igral za več slovenskih in tujih klubov, z NK Maribor je trikrat osvojil naslov slovenskega državnega prvaka in dvakrat Superpokal. Alen, ki je veljal za enega najbolj nadarjenih napadalcev, je danes individualni trener vrhunskih športnikov in rekreativcev.