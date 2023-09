Nepredstavljiva materina krutost: Izgini mi izpred oči

Klavdija Bertalanič iz Murske Sobote je s svojimi 42 leti najstarejša tekmovalka nove sezone Kmetije . Njene izkušnje s kmetovanjem in delavnost pridejo prav tudi ostalim članom družine, s katerimi je brez pritoževanja zaživela v hlevu. Je pa zaradi svojih nasvetov trn v peti nekaterim izmed njih. Čeprav se ne prepira rada, se je že zaiskrilo med njo in Matejo Šereg , ki ne mara, da ji kdo gleda pod prste.

Klavdija je bila na veliko presenečenje glave družine Tima Novaka , ki ceni njen doprinos, izbrana za prvo dvobojevalko. Ob tem ni ostala ravnodušna, kasneje pa je srce odprla Sari Bajec , članici sosednje družine, ki v resnici ni tekmovalka, temveč novinarka Kmečkega lista. Klavdija ji je zaupala, da je odraščala v rejniški družini. Bila je zapuščena, ko je bila stara komaj tri leta. Klavdija se spominja besed svoje mame ob njunem poznejšem srečanju: "Ko me je vprašala: "Kdo pa si ti?" Jaz sem rekla: "Jaz sem Klavdija, tvoja hči." Mi je rekla: "Izgini mi izpred oči, si prvič in zadnjič tukaj." " In doda: " Nikoli nisem skrivala solz. Sem se zjokala, po vsaki solzi sem šla z borbo naprej. Jaz nikoli nisem popustila. "

Srčna Sara, ki si prizadeva za boljši jutri in bi ob zmagi v Kmetiji odprla Urad za srečo, je po slišanem izjavila: "Takšne zgodbe se me vedno zelo dotaknejo. Vem, da bi morala ostati nepristranska, ampak ne morem. Jaz sem v prvi vrsti človek in stojim za ljudmi. In to delo, ki ga tukaj opravljam, želim opravljati sočutno, človeško in pa predvsem zato, da se slišijo naše zgodbe, tako moje kot od vseh nas."