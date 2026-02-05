Naslovnica
Kmetija
Kmetija

Nepričakovan preobrat na izboru drugega dvobojevalca

Velenje, 05. 02. 2026 16.17 pred 39 minutami 1 min branja 6

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Tekmovalci bodo izbirali drugega dvobojevalca, nasprotnika oziroma nasprotnico Lane Pečnik v jutrišnji areni. Nuša Šebjanič si bo prizadevala, da bi dobila močnega konkurenta, a ne bo niti slutila, kaj se plete za njenim hrbtom.

Prejšnjič je družina s kar 12 glasovi za prvo dvobojevalko določila Lano Pečnik. Nuša Šebjanič si bo prizadevala, da bi imela v areni močnega konkurenta, ki bi jo poslal domov. Ko bo to prišlo na uho Francu Vozlu, pa bo vrag vzel šalo. Franc jezno: "Ste vi bolani? Ne naredite ene naloge več."

Stvari se bodo dodatno zapletle, ko se bosta dve tekmovalki odločili za drzno potezo, izstop iz Nušinega klana. Ema Dragišić: "Drug klan trenutno sploh še ne ve, da bova jaz in Alenka zamenjali klan, ker se nama ne dopadejo stvari, ki jih oni počnejo." Kako bo njuna odločitev vplivala na izbor drugega dvobojevalca oziroma dvobojevalke?

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

kmetija 2026 lana pečnik nuša šebjanič

Spogledljivi pogledi, Carmen sta všeč dvojčka Jan in Žan

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LeviTUMOR
05. 02. 2026 16.57
Balkanci in klan grejo se kako skupi.
Odgovori
0 0
Obi-van-Kenobi
05. 02. 2026 16.48
klošarji delat se spravte
Odgovori
0 0
trac
05. 02. 2026 16.35
S to sploh še kdo gleda?
Odgovori
0 0
Desno
05. 02. 2026 16.50
Jaz
Odgovori
0 0
Spijuniro Golubiro
05. 02. 2026 16.32
Male sive celice
Odgovori
0 0
bibaleze
