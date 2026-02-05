Nepričakovan preobrat na izboru drugega dvobojevalca

Prejšnjič je družina s kar 12 glasovi za prvo dvobojevalko določila Lano Pečnik . Nuša Šebjanič si bo prizadevala, da bi imela v areni močnega konkurenta, ki bi jo poslal domov. Ko bo to prišlo na uho Francu Vozlu , pa bo vrag vzel šalo. Franc jezno: " Ste vi bolani? Ne naredite ene naloge več. "

Stvari se bodo dodatno zapletle, ko se bosta dve tekmovalki odločili za drzno potezo, izstop iz Nušinega klana. Ema Dragišić: "Drug klan trenutno sploh še ne ve, da bova jaz in Alenka zamenjali klan, ker se nama ne dopadejo stvari, ki jih oni počnejo." Kako bo njuna odločitev vplivala na izbor drugega dvobojevalca oziroma dvobojevalke?

