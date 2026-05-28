Kmetija

Nepričakovan zaplet v superfinalu, prekiniti bo treba dvoboj

Velenje, 28. 05. 2026 19.07 pred 3 minutami 2 min branja 0

Su.S.
Kmetija 2026

V superfinalu letošnje Kmetije bosta svoje spretnosti, znanje in taktično preudarnost merila Jan Zore in Aleksandra April. V napeti areni bo prišlo do nepričakovanega preobrata, zaradi velike želje po zmagi bo treba enega izmed dvobojev prekiniti.

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Prejšnjič so se za mesti v superfinalu pomerili Franc Vozel, Jan Zore in Aleksandra April. Po treh trobojih se je prvi uspeha razveselil Jan, po dvoboju s Francem še Aleksandra. Najstarejši tekmovalec se je pridružil porotnikom, ki morajo določiti vrstni red superfinalnih dvobojev. Glava porote Dejan Guzej: "Mi imamo zdaj pred sabo zelo pomembno odločitev." Ta bo morda vplivala na razplet v superfinalu Kmetije, zato je razprava potekala v napetem vzdušju.

Superfinalista bosta še pred odhodom v areno izvedela, kaj ju čaka. Jan: "Glede na to, da Ema ni preveč vesela, niti brat, mi je jasno, da so nekaj 'zašuštrali'. Upam samo, da ni Pratika na prvem mestu, ker potem bom pa res živčnega dobil." Porotnike pa bo s svojim nepričakovanim prihodom presenetila gospodarica Nada. Nada: "Danes sem prišla, da jih obrnem na glavo." Ema Dragišić ob njeni napovedi: "Mi je kar slabo, mi kar želodec obrača."

Nada jo bo dodobra zakuhala tekmovalcem.
FOTO: POP TV

Nepozabna sezona, ki so jo zaznamovala neusmiljena taktiziranja in napeti dvoboji, romantični zapleti in besedna obračunavanja, pa tudi trdo delo tekmovalcev, se bo zaključila v zadnji areni. Jan: "Zmaga bi mi pomenila veliko, že naziv sam ti lahko odpre veliko poti v življenju ... Veliko stvari bi si izboljšal, če bi zmagal v Kmetiji." Aleksandra: "S temi 50.000 evri bi lahko zaživela na novo. Na novo bi si ustvarila življenje." Superfinalista bosta pokazala spretnosti, znanje in taktično preudarnost, zaradi velike želje po zmagi pa bo prišlo do nepričakovanega dogodka. Ekipa bo morala prekiniti enega izmed dvobojev.

Kdo bo zmagovalec 12. sezone Kmetije? Ne zamudite napetega superfinala nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Ja, Chef!
