Nesreča na posestvu, Franc jih bo dobil s krampom po glavi

Vrhunec pestrega prvega tedna Kmetije je bil dvoboj med Nušo Šebjanič in Lano Pečnik . Slednja se je kot poraženka prva poslovila od sotekmovalcev in bo med njimi izbrala novo glavo družine. Pričakovati je, da bo to nekdo od njenih sotrpinov iz hleva, toda Kmetija je polna presenečenj. Glava družine bo morala določiti nova hlapca in dekli in Mark Baržić bo upal, da mu ne bo treba v hlev. Mark: " Zaradi tega, ker se mi zdi, da še ne zmorem ta teden. "

Na posestvo prihaja tudi Nada. Potem ko družina prvič doslej ni opravila prve tedenske naloge, gospodarico čakajo nova neprijetna presenečenja. Nada: "Da prideš na kmetijo, pa ne poznaš njive, posajene s krompirjem. Ja, pa saj to je žalostno." Neprijetno presenečenje pa čaka tudi Franca Vozla, ki jih bo dobil s krampom po glavi. Franc: "Tja dol sem šel, sem že krvav. S krampom me je." Kasneje pa se bo jezil na morda istega, morda drugega sotekmovalca: "Ta ne bo delal nič več, kar v gredo naj gre, pa motiko, pa se naj zaletava v zemljo, pa je to to."