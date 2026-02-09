Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Nesreča na posestvu, Franc jih bo dobil s krampom po glavi

Velenje, 09. 02. 2026 16.18 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Izpadla tekmovalka Lana Pečnik bo določila novo glavo družine, ta pa hlapca in dekli, ki bodo vsi potencialni prvi dvobojevalci v drugem tednu tekmovanja. Razkrila se bo prva simpatija na posestvu, Francu Vozlu pa se bo pripetila neljuba nesreča.

Vrhunec pestrega prvega tedna Kmetije je bil dvoboj med Nušo Šebjanič in Lano Pečnik. Slednja se je kot poraženka prva poslovila od sotekmovalcev in bo med njimi izbrala novo glavo družine. Pričakovati je, da bo to nekdo od njenih sotrpinov iz hleva, toda Kmetija je polna presenečenj. Glava družine bo morala določiti nova hlapca in dekli in Mark Baržić bo upal, da mu ne bo treba v hlev. Mark: "Zaradi tega, ker se mi zdi, da še ne zmorem ta teden."

Ema Dragišić se bo morala zagotovo posloviti od klobuka glave družine.
Ema Dragišić se bo morala zagotovo posloviti od klobuka glave družine.
FOTO: POP TV

Na posestvo prihaja tudi Nada. Potem ko družina prvič doslej ni opravila prve tedenske naloge, gospodarico čakajo nova neprijetna presenečenja. Nada: "Da prideš na kmetijo, pa ne poznaš njive, posajene s krompirjem. Ja, pa saj to je žalostno." Neprijetno presenečenje pa čaka tudi Franca Vozla, ki jih bo dobil s krampom po glavi. Franc: "Tja dol sem šel, sem že krvav. S krampom me je." Kasneje pa se bo jezil na morda istega, morda drugega sotekmovalca: "Ta ne bo delal nič več, kar v gredo naj gre, pa motiko, pa se naj zaletava v zemljo, pa je to to."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 franc vozel

Srce Pie Filipčič je ukradel Branko: Zaradi njega sem postala boljši človek

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ganljiv prizor na Super Bowlu: Bad Bunny predal grammyja dečku
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
zadovoljna
Portal
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Drugi teden življenja na Kmetiji se začenja burno
Drugi teden življenja na Kmetiji se začenja burno
To so hit čevlji letošnje pomladi
To so hit čevlji letošnje pomladi
vizita
Portal
Kaj jesti za zajtrk, ko se naveličate jajc?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
cekin
Portal
Babi Dinka nad banko
Toliko parkirnih mest primanjkuje v Štepanjskem naselju
Toliko parkirnih mest primanjkuje v Štepanjskem naselju
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
moskisvet
Portal
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
dominvrt
Portal
Zimska nega sobnih rastlin: najpogostejše napake, ki jih delate nevede
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
voyo
Portal
Kmetija
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Poletje v školjki
Poletje v školjki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527