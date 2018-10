'Netaktiziranje me je poslalo domov!'

Kaj mislite, da ste naredili narobe, da ste odšli domov? Eden od razlogov je verjetno tudi ta, da sam v šovu nikoli nisem taktiziral. Šel sem po svoji poti. Ampak vam povem, da če bi se moral še enkrat odločiti glede taktike, bi ravnal enako. Verjetno sem se preveč oziral na delo, ne pa na taktiziranje in to me je stalo nadaljevanja šova. Nekateri so izkoristili moje znanje in šibkost in sem pač izpadel.

Zakaj mislite, da so vas sotekmovalci poslali v areno? Ker so se me hoteli rešiti! Izgleda sem jim bil očitno velika konkurenca in trn v peti.

58-letni Franc Sever z Destrnika je upokojenec, ki se ukvarja z motorizmom in strojništvom, doma pa ima tudi svojo kmetijo, zato mu delo s kmečkimi opravili ni tuje, kar je dokazal tudi v Kmetiji. A kot pravi, so imeli nekateri sotekmovalci taktiko, da ga izločijo in pošljejo domov.

"Energijo sem usmerjal v delo, ne v taktiziranje in to me je prineslo do poraza," je povedal Franc.

Dvoboj s Frankom je bil zelo napet do konca, a ste vseeno odšli iz arene kot poraženec. Kaj je šlo narobe?

Hm, mislim, da ni šlo toliko za to, kaj je šlo narobe, ampak je šlo bolj za srečo. Najin dvoboj s Frankom je bil bolj kot ne odvisen od sreče, ki je bila na koncu na Frankovi strani. Jaz sem vodil večji del igre, a na koncu se je zgodilo, kar se je. Franko je imel večjo srečo in je zmagal. Lahko rečem, da tukaj ni bilo nič odvisno od spretnosti ali moči posemeznika.

Bi kaj spremenili, zdaj ko ste pogledali oddaje?

Nič ne bi spreminjal. Jaz sem se v šov prijavil tudi zato, da mlade naučim, kako se kmetuje, saj jih lahko marsikaj naučim. No, pa tudi, da sebe še kaj naučim in dokažem, kaj znam, malo pa tudi za zabavo, saj je šlo za nekaj novega. In ko sem pogledal oddaje, ne bi spreminjal nič, ampak bi še naprej delal tako kot do zdaj. Po naravi sem zelo nezaupljiv človek, ki vsako stvar vedno dvakrat preveri in s tem ni nič narobe, zato tudi mislim, da se nobenemu nisem zameril, saj sem bil iskren in direkten.

Vam je bilo v šovu Kmetija kdaj težko?

Ne, resnično ne. Na Kmetiji mi ni bilo niti enkrat težko, jaz sem užival od začetka do konca. Sicer pa bom tako povedal. Pred odhodom v šov sem si pogledal vse Kmetije za nazaj in je res razlika očitna. Letos smo imeli res pravi luksuz v primerjavi s prejšnjimi sezonami, saj smo imeli na voljo vse. Ne vem pa, če se vsi tekmovalci zavedajo, kako lepo jim je letos na kmetiji, ki je res vrhunska - od strojev do živine.

Hočete reči, da se jim lahko situacija obrne?

Toliko kreganja in taktiziranja je med tekmovalci, zato naloge ne bodo opravljali in to jih bo pokopalo. Sem prepričan v to ...

Bi si upali napovedati zmagovalca letošnje Kmetije?

Moja favoritka je Zdenka, samo ne vem, če bo zdržala do konca, saj bodo nad njo zagotovo izvajali pritisk. Zagovoto pa ima največ možnosti Denis Toplak, ker je močan, ker je enkrat že zmagal in ve, kako se v takem šovu daleč pride. Ja, Denis je moj favorit za zmago.

V šovu pravite, da ste zelo uživali. Kaj pa je tisto, kar vas je najbolj osrečilo?

Ko so mi rekli, da lahko peljem novega John Deera. To mi je bilo res najlepše, saj sem ga lahko zaradi izpita vozil samo jaz. (smeh) Zaradi tega sem bil največji frajer.

Torej vam ni žal udeležbe v Kmetiji?

Niti malo! Na kmetiji sem se naučil, da je težko hoditi sam po svoji poti in da je ekipni duh pomemben, čeprav tudi takrat lahko hitro izpadeš. Vse kmetije sem gledal za nazaj in je res razlika očitno, saj smo tokrat imeli res luksuz in vse na voljo. Ne vem, če se vsi tekmovalci zavedajo, kako lepo jim je na kmetiji, ki je res vrhunska, od strojev do živine.

Kuhate do koga kakšno posebno zamero?

Niti ne. Mislim pa, da so se proti meni zarotili Franko, Luka, Aneta in pred mano izpadli Joel. Oni so se namenoma obrnili proti meni in me s taktiko pripravili do tega, da sem na koncu šel domov. K družini in novim izzivom naproti. Bom pa šov spremljal do konca, saj je Kmetija pustila lep pečat pri meni in sem vesel, da sem bil del šova.

Franceva izjava takoj po odhodu s Kmetije