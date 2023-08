Neustrašna vplivnica Tamara: Želim biti čim večkrat v areni

29-letna Tamara Talundžić iz Ljubljane se ne boji novih izzivov v življenju. Njen zadnji je sodelovanje v resničnostnem šovu Kmetija, za kar se je prijavila sama. Tamara: "Ker me zanima, če zmorem, če bom lahko zdržala ta pritisk, pa zanima me, kako močna sem dejansko." Največji izziv bo zanjo sobivanje s kar 21 sotekmovalci: "Toliko različnih karakterjev, to bo naporno zame."