Neverjetna sreča za Reneja Šantića, rešen je!

Luka Lampret je zapečatil usodo Sare Rutar, ki bo morala v petkovi oddaji že drugič zapored v areno. Rene Šantić pa je po vztrajnem iskanju našel sporočilo, ki ga bo rešilo pred dvobojem.

Sarino sporočilo partnerju Partnerjevo pismo Sari Rutar ni dalo miru, zato mu je želela sporočiti, kaj ji leži na duši. Sara: "Vem, da imaš svoje strahove, notranje bitke, ampak nimaš razloga za to, ti ga nikoli nisem dala. Sama vem, kje so meje. Ne glede na te za*** tu notri, kar je bilo posneto, ne rabiš nič skrbeti. Točno vem, kdo sem, kaj sem in kaj si želim v življenju." Upala je, da bosta našla skupno pot.

Poljub za partnerja FOTO: POP TV

Zamerila se je dvojčkoma Jan Klobasa ni želel ničesar prepustiti naključju. Za prvo dvobojevalko je želel imenovati Saro, kajti bal se je, da se bodo pravila igre spremenila. Dvojčkoma se je zamerila dan poprej, ko je poskušala Luko pridobiti na svojo stran. Tilen: "Katastrofa je, Sara. Končno ji je maska padla." Sara se ni obremenjevala s tem, verjela je, da nanjo pazi mama, poleg tega je imela ob sebi zvestega zaveznika Reneja Šantića.

Taktiziranje FOTO: POP TV

Jan prepričan, da bi zmogli brez Sare Sara je po tehtnem premisleku naznanila, da bo vendarle poskrbela za kulinarični del tedenske naloge. Sara: "Konec koncev delam to zase. To je moje veselje." Jan ji v odgovor na očitke glede nenehnega provociranja povedal, da je nikoli niso podcenjevali. Jan: "Kvečjemu podcenjuješ ti nas." Prepričan je bil, da bi zmogli tudi brez nje, morda ne tako dobro, a bi nalogo vseeno opravili. Sara: "Torej si sposoben sam speči torto in sestaviti nekajhodni meni za poroko?" Jan: "Kaj pa, če bi ti morala prejšnji teden iti domov? Bi morali narediti." Luka pa se je strinjal s Saro, da poroka ni majhna stvar.

Jan Sari: "Kvečjemu podcenjuješ ti nas." FOTO: POP TV

Luka zapečati Sarino usodo Sara je kamenček pričakovano namenila dvojčkoma. Marjana se ni držala dogovora in se je odločila za Reneja. Bala se je, da Sara ne bi opravila svojega dela naloge, poleg tega ji je želela dati možnost, da bi kot druga dvobojevalka lahko izbirala vrstni red dvobojev. Tanja je kamenček dala Sari, dvojčka prav tako, dobila pa sta Renejev kamenček. Luka je zapečatil Sarino usodo, odločil se jenamreč, da bo do konca držal z dvojčkoma. Sara je še napovedala, da bi, če bi imela to možnost, izzvala Tanjo, arene pa se ni bala.

Ni se bala arene FOTO: POP TV

Skrivnostno pismo stricev iz ozadja Luka je našel pismo stricev iz ozadja. V njem je pisalo: "Šest glav, a le ena ima prav!" Jan je sklepal, da bo Luka kot glava družine določil drugega dvobojevalca. Kljub temu so se vsi podali preiskovat posestvo, Jan in Tilen pa sta se domislila, da bi sotekmovalce povlekla za nos z lažnim pismom, a Sara ni nasedla. Dvojčkoma je vrnila žogico: "Jaz sem nekaj našla, ampak ne smem povedati, kaj." A tudi Jan ni nasedel njej.

Jan ni nasedel Sari FOTO: POP TV

Rene najde pravi zaklad Rene je bil edini, ki ni obupal nad namigom. Še naprej je preiskoval posestvo, medtem ko so njegovi sotekmovalci opravljali tedensko nalogo, je [e naprej preiskoval posestvo. Njegov trud je bil poplačan, našel je pravi zaklad: "To sporočilo mora ostati le tvoja skrivnost, uporabi ga šele na izboru drugega dvobojevalca. Vsi glasovi zate s tem sporočilom postanejo neveljavni. Glasove lahko podeliš katerikoli drugi osebi po tvojem izboru." Rene je bil presrečen: "Rešen sem."

Prihodnjič bo Rene izkoristil sporočilo stricev iz ozadja in kamenčke podaril drugemu tekmovalcu oziroma tekmovalki. Na posestvo pa bosta prišla bodoča mladoporočenca. Ne zamudite jutri ob 20. uri na POP TV aliže zdaj pojdite na VOYO.