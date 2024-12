Nik je izbral Tamaro, Tim mora v dvoboj s Tjašo

Porotniki še niso sklenili dogovora glede tega, kateri trije pari naj se pomerijo za tri mesta v superfinalu. Laura Beranič si je na vsak način želela v dvoboju videti Tima Novaka in Tjašo Vrečič , navijala pa je za Nika Trilerja , ki se je izkazal z delom in je imel težjo pot do finala. Tim je po drugi strani ves čas užival podporo dveh tekmovalk, ki sta mu pripravljeni celo prepustiti zmago. Laura se je obenem jezila na Nušo Šebjanič , ki je želela Timu olajšati pot do finala. Nuša pa se je jezila, češ da se tekmovalci vtikajo v njene osebne zadeve.

Nik izgubi Laurino podporo

Po posestvu pa so se razširile govorice, da naj bi bila Laura zagledana v Nika. Slednji je zaupal Tamari Talundžić, da naj bi se ga dotikala, ko sta bila na traktorju: "Nik po posestvu govori, da je Laura tista, ki ga prijema za spodnje predele, in da nekako želi biti z njim." Laura pa je pojasnila, da je Nik sam želel, da se ga dotika. Laura: "In tudi neke druge stvari je poskusil in sem jaz šla ven. In kaj je izpadlo? Da je on prikazal, da sem jaz nekaj hotela." Tamara se je jezila, ker obrača besede in dejanja, poleg tega ima zunaj dekle: "Sram ga je lahko." Sklepali sta, da si ni želel Laurine vrnitve, ker bi resnica hitro prišla na dan.

'Ve, da imam prav'

Laura se je kmalu zatem soočila z Nikom, a se ta ni želel pogovarjati. Laura je zato v jezi razkrila, da naj bi jo pred začetkom tekmovanja ves čas klical, ko so prišli na posestvo, pa je govoril, da naj bi fotografije pošiljala sama. Bila je vidno prizadeta: "Jaz bi mu še zdaj pomagala." Nik pa je povedal, da mu ni jasno, zakaj je Laura jezna nanj. Nik: "To, kar sem bil mogoče malo sladek, pa dober, to je bilo vse zaradi igre." Dodal je, da mu nobena tekmovalka ni všeč in da z Lauro nikoli nista in ne bosta imela ničesar. Laura pa se je še naprej jezila, ker se Nik ni želel pogovarjati: "Ker ve, da imam prav ... Ker ve, da je lagal sebi v prid."

Nik izpodbija odločitev porote, izbere Tamaro

Porotniki so končno sklenili dogovor glede parov, ki se bodo pomerili za tri mesta v superfinalu. Za prvi par so določili Stanislava Travnikarja in Anjo Malešič, za drugega Tima in Tamaro, za zadnji par pa Nika in Tjašo. Nik je nato izvlekel svojega jokerja, s katerim je lahko izpodbijal odločitev porote in si nasprotnika izbral sam. Odločil se je za Tamaro, Tjašo pa je prepustil Timu. Nik: "Zelo sem vesel, da sem lahko končno imel usodo v svojih rokah. Tolikokrat so me žejnega peljali čez reko, na led so me dajali milijonkrat. Kot en osel sem bil tukaj."