Nik je postal najmlajši glava družine

Ne ve pa, da Joel ni odšel takoj domov, ampak se je še za eno noč zadržal pri povratnikih. Tam mu je bilo všeč, ker med njimi še ni čutiti tekmovalnosti in so bolj sproščeni – čeprav so ga naplahtali, da je moral z žličko kopati odtok za njihove fekalije.

Na posestvu so vse bolj jezni na Anno, saj preveč čas preživlja pri kozah in jih predvsem preveč hrani, zato se bojijo, da bo s tem škodovala tako kozam kot njim. "Preveč jih hrani in so napihnjene. Anna imela veliko živali, a vse za kratek čas. Mogoče so ji poginile ali pa ji jih vzel veterinar. Ker če je tako delala doma z njimi, kot tu, so šle pa-pa," se je jezil Franc, Simona pa je dodala: "Ne vem, kaj bomo mi jedli, na koncu se bomo mi pasli zunaj!" Dogovorili so se, da ji mora naslednji glava družine nekaj reči, saj njena nepomoč na kmetiji, to, da se ves čas posveča le kozam in ne drugemu delu ter da jih pretirano hrani, ne gre več naprej. "Če ne bodo živali poginile," je še sklenila Simona.

Med povratniki pa je bilo bolj veselo, saj so Joelu pomagali pisati pismo maščevanja. Odločil se je, da ponagaja kar dvema, Francu in Aneti. "To bo zelo zabavno in zelo ovirajoče. Nikoli nič ne počneta skupaj, zato jih bom dal skupaj, da bosta kot pes in mačka, bo zelo zanimivo. Skupaj morata delati, skupaj hoditi v hlev, se skupaj tuširati," je dejal in dodal: "Je lep občutek, ko se takole lahko maščuješ, ker se lahko zelo pozabavaš in mislim, da se bodo tudi vsi drugi tekmovalci zabavali, samo ona dva, ki sta prekleta, niti malo."