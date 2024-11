Nik jezno pred Tjašo: Ti je kaj znano?!

Nik Triler bo v hlevu našel Pratiko in prepričan bo, da jo je skrila Tjaša Vrečič. Pratiko bo zalučal na mizo pred njo. Nik: "Ti je kaj znano?!" Tjaša se bo branila, on pa se bo kasneje jezil: "Priznaj, ja, vzela sem jo zato, da se ne boš mogel učiti ti, zato, da se ne bo mogla učiti Maja, in to je to."