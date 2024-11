Nik o žalostnem otroštvu: Ne smemo ponavljati teh napak

Nik Triler je bil po Majinem odhodu s posestva zamišljen. Arena ju je ločila, tako kot ju je življenje že enkrat, in to za dolgih deset let. Nik: "Zgodilo se je veliko, veliko neprijetnih stvari med nama. Mogoče je na vse to vplival spor med mamo in očetom." Ločitev staršev je ločila tudi brata in sestro: "Potem sem jaz živel z mamo, se nekako tam bolje počutil, Maja je pa ostala pri očetu. Zaradi napak drugih sva midva bila prikrajšana za to najino otroštvo." S težkim srcem se je še spominjal: "Očetu pa sem tudi zameril dosti stvari. Se mi zdi, da ni bil tisti pravi oče, ki bi ga jaz potreboval v otroštvu. Alkohol ... in, ja, tukaj se mi zdi, da je izgubil tisto moje zaupanje."