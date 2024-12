Nik Triler: Pokazal sem čisto vse, kar je bilo v moji moči

V finalnem tednu si se dokazal na kmečkih igrah in si priboril jokerja. Z njim si lahko sam izbiral nasprotnika in nisi želel, da bi to bila Tjaša Vrečič. Nje ste se pa tekmovalci precej bali v areni, kajne?

Ključ za superfinale si si priboril v dvoboju proti Tamari Talundžić. Kako si doživljal ta vajin spopad?

To je moja najslajša zmaga. O njej si mislim svoje in tega ne želim govoriti na glas. Sem bil pa neizmerno srečen zaradi vseh dogodkov, ki smo jih imeli z njo.

Dan poprej je prišlo do precejšnjih zapletov z Lauro Beranič, ki naj bi jo klical in pošiljal sporočila še pred začetkom snemanja. Kako je to vplivalo na tvojo predstavo v finalu in superfinalu?

To, kar je krožilo po posestvu, na mojo predstavo v finalu ni vplivalo. 13 se nas je poznalo od prej in to je bila "Kmetija" že pred samo Kmetijo. Bil sem morda še bolj motiviran, da vsem zaprem usta, a se to ni zgodilo.

V superfinalu si se pomeril s Stanislavom Travnikarjem in Timom Novakom, ki je na koncu tudi zmagal. Kako naporen izziv je bil to zate in kje se ti je zalomilo?

Arena je bila neverjetna. Že na ogledu smo vedeli, da bo zelo zanimivo. Skoraj pol arene sem vodil, potem pa se mi je pri sekiri utrgal spodnji del, takrat je vse skupaj šlo po zlu. Nato sem se še zapletel pri vrveh in Tim mi je preveč ušel. Na koncu pa je Tim imel tolikšno prednost, da je nisem mogel izničiti. Bil je boljši in zasluženo je zmagal v tem troboju.

Zmaga ti je ušla za las in bil si vidno razočaran. Kako dolgo je to trajalo?

Bil sem izjemno slabe volje, mešanica jeze, živčnosti in razočaranja. Potreboval sem kakšen teden, da sem prišel k sebi, a bolj kot takrat me daje to danes, ko se vse skupaj odvija po televiziji. Zadnjega meseca oddaje sploh nisem gledal, to vam vse pove.