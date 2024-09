Nik Triler pred bolečo dilemo, Maja v solzah

Nik Triler se bo moral odločiti, s kom se bo pomeril v jutrišnji areni. Izbira lahko samo med Igorjem Mikičem in Jasminom Cerićem. Slednji je njegov zaveznik in prijatelj, a če bi izbral Igorja, bi ta po vsej verjetnosti izbral moč in bi ga lahko premagal. Boris Vidovič bo povedal, da ne bi bil rad v Nikovi koži. Kako se bo na koncu odločil prvi dvobojevalec?