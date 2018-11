Nik predrzen do gospodarice Nade

Med sprehodom po posestvu gospodarica Nada skozi okno hiše zagleda Nika in Aneto , ki kljub sonč nemu dnevu poležavata v postelji: "Kaj tile delajo tukaj notri? A je kaj čudno, da je vse tako svinjsko, ob sonc u ležimo?"

Nik pa, sloneč na oknu, gospodarico vpraša: "V čem tiči problem?" Nada mu ogorčeno odvrne: "V čem tiči? Ti bom povedala kmalu."

Kaj se je dogajalo in zakaj je prišlo do spora med Nikom in gospodarico, pa si lahko ogledate v današnji Kmetiji, ki bo na sporedu ob 21. uro na POP TV.