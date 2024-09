Nik prelomil obljubo in izzval prijatelja Jasmina

OGLAS

Nikova dilema Nik Triler je bil v veliki dilemi. Kot prvi dvobojevalec je moral izbrati svojega nasprotnika, a je lahko izbiral samo med Jasminom Cerićem in Igorjem Mikičem. S prvim sta se dobro razumela že vse od začetka tekmovanja, Igor pa bi lahko bil večji konkurent. Obremenjeval se je tudi z obtožbami, da sta z Borisom Vidovičem ponoči praznila hladilnik, zaradi česar je družina sklicala krajši sestanek.

Nik izbere Jasmina Nik je vidno poklapan prišel na trg, da bi obelodanil svojo odločitev. Nik: "Meni je zelo težko, ker moram to reči, ampak nekako sem gledal na to, koga bi lažje premagal, in odločil sem se za Jasmina, čeprav vem, da bodo mogoče kakšne zamere z njegove strani. Ampak moram gledati nase, moram gledati, da pridem nazaj na kmetijo." Jasmin je povedal: "Absolutno mi ni vseeno, da je mene izbral. To ni strah pred areno, ampak strah pred izgubo prijatelja." Marjana je zaplet komentirala: "Če bi Nik verjel v sebe, bi premagal Igorja, in ne izdal prijatelja." Zamera? Jasmin je Niku navrgel, češ da niso vse matere rodile Špartanca, in dodal: "Žoga je okrogla, jutri pričakujem svojo zmago." Nik pa je ocenil, da bi imel proti Igorju zelo majhne možnosti, da se vrne na posestvo. Po izboru je takoj pristopil k Jasminu, češ naj mu ne zameri. Jasmin je odvrnil, da mu ne zameri, a ni bilo videti tako.

Nik je prosil Jasmina, naj mu ne zameri.

Maja v solzah Maja Triler se je po izboru drugega dvobojevalca umaknila na samo, da bi se v miru zjokala. Misel na to, da bo Nik morda šel domov, je bila zanjo grozna. Povedala je, da sta bila dolga leta brez stikov, in upala je, da bosta na posestvu vse nadoknadila. Kasneje sta jo tolažila prav Igor in Jasmin. Dobre misli za Žana Glava družine je tekmovalcem sporočil zaskrbljujočo novico. Žan Hronek je med delom začutil bolečine v trebuhu, zato je moral na urgenco. Nik mu je namenil spodbudne besede, tudi drugi tekmovalci so bili v mislih z njim. Igor: "On si zasluži biti tukaj v tej hiši, ker je že pokazal, da je močen nasprotnik, da je priden, da je delaven, da je pošten in take fante imamo mi na kmetiji radi." Anja se vrne v gozd Gozdarji so presenetili Anjo Malešič. Ko se je ta vrnila s posestva, jo je pričakala prazna hiša v gozdu, nakar se je trojica prikazala s polnimi vrečami. Z dobro opravljeno nalogo so si namreč prislužili neomejen nakup v trgovini, Anja pa je odlično poročala o dogajanju na posestvu.

Jasmina je pred odhodom v kajžo bodrila Ines Dužič.