Nik se bo po Kmetiji poskušal vpisati na fakulteto

Potem ko se je preizkusil v resničnostnem šovu Kmetija in prišel do finala, nam je razkril, da se je odločil za popravljanje mature, saj se želi vpisati na Fakulteto za šport. Razkril nam je še, kakšen odnos ima z Aneto in kakšnega z drugimi finalisti.

Nik Trilerje 19-letni tekmovalec letošnje Kmetije, ki je do finala prišel, ne da bi se boril za obstanek. Niti enkrat ni bil v areni, tudi v finalni oddaji ne. Sam pravi, da to zelo obžaluje, saj se je želel dokazati. Čeprav je nasmejani Nik stavil na dobre odnose, tudi on ni mogel mimo prepirov – sprl se je z Denisom in Alexandrom, z Aneto pa se je najbolje razumel. Kako bi opisal celotno izkušnjo?

Izkušnja se mi je zdela zelo lepa. Nisem pričakoval, da bo tako potekalo. Mogoče sem pričakoval več ljudi s kmečkimi izkušnjami, potem pa sem videl ljudi iz prejšnjih šovov, in je bilo super. Na začetku smo se lepo ujeli. In proti koncu?

Vedno več je bilo pritiska, vedno več smo se prepirali. Vedno bolj razmišljaš o glavni nagradi in tem, koliko si dosegel. Potem ko smo bili toliko časa skupaj, smo se vedno bolj kregali. Vidiš, da se ne moreš razumeti z vsemi niti v realnem življenju.

O čem si razmišljal, ko si bil še na fotelju med vsemi finalisti?

Ko sem bil na fotelju, sem razmišljal samo o tem, da si želim priti med tiste tri, ki se bodo borili. Res sem imel veliko željo, da bi se boril, ker se tudi v celotni Kmetiji nisem pomeril z nikomer v areni. Hotel sem pokazati, kaj znam, da bi videli, kako močen sem. Vse življenje se že ukvarjam s športom in sem želel pokazati, tako sebi kot ostalim, iz kakšnega testa sem.

V zadnjem tednu pred finalom ste se finalisti veliko družili. Kakšni so odnosi?

Reči moram, da je bilo zelo dobro. Družili smo se in se spoznali na malo drugačen način. Nismo se prepirali, dobro smo se razumeli, normalno pa je, da smo se malo 'pikali' med sabo, sicer ni bilo napeto. Bila je lepa, pozitivna izkušnja. Če se vrneva na Kmetijo, si ob vrnitvi Povratnikov začutil, da se je kdo drugače vedel?

To sem. Težko izpostavim koga posebej. Videlo se je, da so se malo spremenili, ko so razne zgodbice prišle na dan. Tudi Joel se je malo spremenil. Takoj mi je začel govoriti, naj grem stran od Anete. Ampak ostal sem, kakršen sem. Se je pa videlo, da so ljudje pošteno spremenili mnenje. Zdi se mi, da je Zdenka pripomogla k temu, sploh kar zadeva Aneto.

Joel ti je rekel, da si bil zaradi zavezništva z Aneto manj priljubljen med sotekmovalci ... Kaj misliš o tem?

Tako bom rekel ... Mogoče je imel prav, mogoče ni imel. Z njo sem se normalno razumel, meni ni nič naredila. Če je narobe to, da na glas pove, kar misli, in da se brani, pa tudi ne vem, kam gremo. Če bi že bilo tako, bi bila Aneta tista, ki bi imela najmanj glasov. Smešno je, da ljudje v Sloveniji ocenjujejo samo, kako se dela v šovu. Roko na srce, nisem delal veliko, samo tisto, kar sem moral. Zdi se mi, kot da se ljudje v Sloveniji ne znajo več smejati, se imeti dobro. Mislim, da zato nisem prišel naprej. Glasovali so starejši, ki so gledali samo, kako se dela. Z Aneto sta bila zelo povezana. Kakšen odnos imata danes?

Še vedno imava lep odnos. Dobro se razumeva, vse ostaja enako. Postala sva prava prijatelja. Najlepši spomin iz Kmetije?

Prvi dnevi na Kmetiji so bili lepi, takrat smo bili vsi sproščeni, hecali smo se. Rad imam hec, rad imam, da so odnosi lepi. Takrat še ni bilo težkih nalog, zaradi katerih bi se prepirali. Najhujši spomin?

Vsi ti prepiri, ki smo jih imeli. Aneta in Zdenka, jaz in Denis. Samo kregali smo se, bolj je bilo podobno Big Brotherju in ne Kmetiji.