Nik Triler je ulovil zadnji vlak za finale

Tamara Talundžić je Niku Trilerju v kajžo poslala sporočilo: " Bori se. Navijam zate, imej mirno glavo, saj znaš. Lahko jo tudi spotakneš. Želim, da si v finalu z nami, zato daj vse od sebe. Verjamem vate. " Nik: " Lepo od Tamare, da mi je takole poslala pismo, ampak zdaj ne vem, koliko je to iskreno. Upam, da je res iskreno, in da ni to v primeru, če izpadem, pa da grem za glavo porote, da ne delam proti njim. " Tjaša Vrečič pa je bila mnenja, da gre prav za Tamarin nov poskus manipulacije.

Ines se je zaradi izčrpanosti spraševala, če bo sploh lahko nadaljevala z bojem, a je vztrajala. Čaplja je bila igra v moči, v njej sta morala z eno nogo gugalnico držati v istem položaju in paziti, da se vrči na drugi strani gugalnice ne bi prevrnili. Nik je kot športnik računal na zmago, a je naredil napako, ker je stopil preblizu gugalnici. Ves čas je lovil ravnotežje, tresli sta se mu obe nogi, medtem ko je bila Ines povsem mirna in osredotočena. Na koncu je postala zmagovalka drugega dvoboja in je rezultat izenačila. Nik si je očital: " Kar na moč sem izgubil proti ženski. "

Nik in Ines Dužič sta se pomerila za zadnje mesto v finalu. Ines je kot druga dvobojevalka za vrstni red določila spretnost, moč in znanje, zato sta se najprej pomerila v igri Vrtiljak. Na visokem vrtiljaku so visela vedra s pšenico, ki sta jih morala pobrati z vrtiljaka, zrna pa presuti v stekleno posodo. Pšenico sta morala nato s kuhalnico prenesti v mlinček ter zmleti v moko. Po napornem boju pod vročim soncem je tehtnico prvemu uspelo prevesiti Niku.

Gospodarica Nada je imela ob prihodu na posestvo visoka pričakovanja: " Vsak teden do sedaj sem bila zelo zadovoljna z njihovim delom. Verjamem, da me tudi danes ne bodo razočarali. " A se je hitro prepričala, da ne bo tako. Tamari je povedala, da še ni doživela takšnega razočaranja, nakar ji je glava družine nanizala kup izgovorov, ki pa Nade niso prepričali. Na kmetiji je namreč na prvem mestu vedno delo. Povrh vsega je Nada ugotovila, da je na posestvu ostal en pujs. Nada: " Jaz tega preprosto ne razumem. " Naloga seveda ni bila opravljena.

Nik z znanjem v finale

O zmagovalcu arene je odločal kviz, ki od dvobojevalcev ni zahteval samo znanja. Do vprašanj sta se morala najprej prebiti, bila so v žakeljčkih, obešenih na vzmeteh, razporejena pa so bila po težavnosti. Odgovarjal je tisti dvobojevalec, ki se je prvi vrnil do svoje mize. V prvem poskusu je bil to Nik, ki je napačno odgovoril na vprašanje, a je bila tudi Ines neuspešna. Nik je bil hitrejši, a neuspešen tudi v drugo, medtem ko si je Ines priborila prvo točko in po novem Nikovem neuspešnem poskusu še dve in nato še tri. Nik si je nato končno priboril eno točko, nato še pet, s čimer je povedel za eno točko, s pravilnim naslednjim odgorovom pa je postal zadnji finalist letošnje sezone Kmetije.

Ines je glava porote

Ines se zaradi poraza ni mogla več potegovati za glavno nagrado, na posestvu pa ostaja kot glava porote, zato se je lahko pridružila finalistom na tribuni. Ines: "Dokazala sem, da zmorem. Šla sem čez štiri arene, četrta arena me je žal pokopala, ampak nič hudega. Še vedno ostajam na kmetiji, še vedno imam zelo pomembno vlogo tukaj." Tamara ji je predala klobuk, skupaj s porotniki bo živela v hiši, finalisti pa so se morali preseliti v gozd. Natalija: "Pred nami so najbolj razburljivi in najbolj ključni trenutki letošnje Kmetije."