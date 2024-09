Nik Triler mora v areno, gozdarji se pripravljajo na ugrabitev

Oko za oko, zob za zob

Tjaša Vrečič in Laura Beranič sta druga pri drugi preverili, ali bo Nik Triler dobil dovolj glasov, da bo postal prvi dvobojevalec. Zadovoljno sta ugotavljali, da imata vse pod kontrolo. Laura: "To je oko za oko, zob za zob. Za Polono." Pričakovala pa je, da bo poskušal Nik na svojo stran pridobiti še koga in vplivati na glasovanje, a so slednjemu taktike začele že malce presedati.

Kdo ima prav?

Gozdarka Anja je razjezila Igorja Mikiča, ko je povedala, da so bili v prejšnji sezoni tekmovalci bolj organizirani in so se že zgodaj zjutraj lotili dela. To je tudi bolj smiselno, saj je čez dan preveč vroče, in je takrat čas za počitek. Igor pa se je hudoval, češ da je Anja tukaj prekratek čas, da niso v vojski in da se z lepo besedo najde kompromis. Glava družine je dodal, da tekmovalcev ne bo budil. Žiga: "Vsak vstane, ko vstane." Za konec je pohvalil družino.

Majini očitki

Maja Triler je pred glasovanjem povedala, da so jo razočarali Žiga, Nuša Šebjanič, Igor in Tjaša. Četverica ji je po njenih besedah obljubila, da bodo v mini areno dali Nika in Borisa Vidoviča. Žiga tega ni potrdil, spomnil jo je, da sta njegova zaveznika Stanislav Travnikar in Žan Hronek, kar tudi ni nobena skrivnost. Nuša je Majine besede potrdila, Tjaša le delno. Maji je očitala, da je tekmovalkam grozila, ta pa je povedala, da to ni bila grožnja, le napoved maščevanja. Tjaša ni imela slabe vesti, priznala je, da so igrali zahrbtno, a da enako velja tudi za nasprotni klan.