Nik Triler: S sestro Majo bosta mirila drug drugega

Nik Triler in Aneta Andollini sta skupaj prišla vse do finala Kmetije izpred šestih let.

Morda pa bo nanj 'pazila' njegova sestra Maja Triler, s katero se skupaj podajata na novo posestvo. Spremljali smo jo v predlanski Kmetiji, v kateri je potrdila, da več let nista imela stikov. Njena izpoved sicer ni bila povod za to, da sta se znova zbližala, saj Nik predlanske sezone ni spremljal, je pa Maja naredila prvi korak in navezala stike. Nik je postal stric v najlepšem pomenu besede, saj ga nečaka obožujeta. Nik: "Da sem lahko stric, mi pomeni zelo veliko. Otroka nista prav nič kriva za situacijo, ki je bila. Zelo ju imam rad in vedno rad preživim čas z njima." Z Majo pa sodelujeta tudi poslovno, saj je odprla svoj lokal, sam pa ima dragocene izkušnje na tem področju. Nik: "Glede na to, da sem tudi sam gostinec, Maji velikokrat priskočim na pomoč ter ji dam kakšen nasvet, oziroma delam v šanku."

Sedaj je pred njima nov izziv, v katerega se podajata kot močna zaveznika. Nik napoveduje, da bosta skupaj z Majo najmočnejši klan v Kmetiji, to je 'Triler klan'. Pa sta skovala kakšno strategijo? Nik: "Posebnih strategij z Majo nimava. Ker pa sva oba temperamentna, sva si rekla, da bova drug drugega mirila. Maja naj bi se povezala s puncami, jaz pa s fanti."