Nik v solzah spregovoril o nasilnem očetu

Dodal je, da so pravega očeta ne goji nobenih čustev in ga ni videl že 10 let. "Nočem slišati zanj, ker je tepel mojo mami, zapadel v alkohol in se tudi do mene grdo obnašal," je dejal in dodal, da je vse, česar ni imel pri očetu, nadoknadil očim. "Zato ga imam tako rad, on me je vzel za svojega in to res zelo cenim, ker sta me skupaj z mami dvignila v takega fanta, kot sem. Vzgojila sta me in pripeljala na pravo pot, mogoče sem zato tak, da se borim do konca, to bom dokazal tudi tu, dal vse od sebe. To mi je najbolj pomembno - da bo mami ponosna name. Takih solz mi res ni žal. Vem, da so te solze za nekoga, ki ga res spoštujem in imam najraje na tem svetu," je še sklenil.