Nik z zmago na kmečkih igrah do pomembnega aduta

Natalija Bratkovič je finaliste povabila na posestvo: " Čas je za kmečke igre. " Stanislav Travnikar se jih je veselil kot otrok igrače. Kot je povedal, je na vasi to tradicija, vzdušje pa je vrhunsko. Natalija je napovedala: " Tisti, ki bo danes najboljši, bo odnesel zelo pomembno nagrado. " Finaliste sta čakala dva troboja, trojici sta izžrebali gostji, gospodarica Nada in prodajalka Urška . Nada je povedala, da bodo to zanjo prve Kmečke igre: " Poročila sem se zelo mlada, na kmečkih igrah so sami 'fejst' mladi fantje in moj mož se je zame bal, tako da danes prvič. "

Žreb je določil, da se bodo v enem troboju pomerili Anja Malešič , Stanislav in Tim Novak , v drugem pa Tjaša Vrečič , Nik Triler in Tamara Talundžić . Urška je nato poroto razdelila v dve skupini, v prvi je združila Marjano Povše , Lauro Beranič , Nušo Šebjanič in Jasmina Cerića , v drugi pa so pristali Boris Vidovič , Nejc Abram , Polona Kranjc in Ines Dužič . Prva skupina porotnikov je zmagala v igri Vodni telefončki in določili so, da naj se prvi spopadejo Anja, Stanislav in Tim.

Finalista kmečkih iger sta postala Anja in Nik

Natalija je napovedala: "Pomerili se boste v igrah, ki so na takšnih dogodkih tradicionalne." Najprej so morali metati podkve, in ko jim je uspelo dve zapeti za stebriček, so lahko nadaljevali z naslednjo fazo, in sicer so se morali v žaklju prebiti skozi poligon. Na koncu jih je čakala lesena klada s tremi žeblji. Natalija: "Zmaga tisti, ki jih prvi zabije v klado."

Anji je uspelo zapeti prvo podkev, nato še drugo, zato je lahko nadaljevala z naslednjo fazo. Lotila se je zabijanja žebljev in se čudila: "Jaz samo sebe presenečam. Ni nikogar za pocenjevati, še posebej fantje, ki punce podcenjujejo." Na koncu je postala zmagovalka troboja in prva finalistka Kmečkih iger. Laura: "Anja je očitno tukaj postala pravo kmečko dekle. Ona vse z lahkoto naredi."

V drugem troboju je bil pri metanju podkev najbolj uspešen Nik, zato je lahko nadaljeval v naslednjo fazo in se na koncu lotil zabijanja žebljev. Tamari je medtem uspelo zapeti dve podkvi in je v žaklju pohitela do klade in začela z zabijanjem žebljev. Kmalu zatem se ji je pridružila tudi Tjaša, a je Niku medtem že uspelo zabiti tri žeblje. Postal je drugi finalist Kmečkih iger.