Nik znova premišljuje o sabotaži: Prsti me zelo srbijo

Jeza klana Triler se ne bo tako hitro razblinila. Nik bo premišljeval, da bi podrl peč, ki so jo člani družine postavili v okviru tedenske naloge: "Ne vem še, ali bom kaj naredil ali ne, ampak prsti me zelo srbijo. Nekako jih moram uničiti. " Je pa Nik vrgel v grmovje vrvico, ki jo je Marjana Povše potrebovala, da bi privezala paradižnik. Kaj bo še ušpičila trojica?

Tjaša Vrečič bo svojo sestavljanko skrila v delavnico: "Ker se mi zdi, da tam res ne bo nihče gledal, prej bi šli gledat v kajžo, če je kar koli tam. Ampak ravno danes so se odločili pospraviti delavnico. " Ali bo njena skrivnost razkrita?

Tekmovalci bodo izbirali drugega dvobojevalca in glasovali bodo z odprtimi kartami. Maja bo glasovala za Tamaro Talundžić, Nik pa za osebo, ki ga je na posestvu najbolj razočarala. Kdo je to in kdo bo na koncu izbran za drugega dvobojevalca?

