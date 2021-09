Nika bo razkrila skrivnost, a ne bo edina ...

Ob prihodu na posestvo bo tekmovalce najprej pričakal nered v hiši, ki je samevala leto dni. Obiskala jih bo voditeljica Natalija Bratkovič, presenetila jih bosta dvojčka Jan in Tilen Klobasa, zmagovalca pretekle sezone … in dogajanje bo prežeto s skrivnostmi. »Vsak izmed nas skriva kakšno skrivnost, tudi letošnji tekmovalci. Letošnja sezona bo polna presenečenj in prvo je že med njimi,« bo napovedala voditeljica Natalija. Nika nam bo svojo skrivnost tudi že razkrila, a ni edina.