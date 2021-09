Nika: Ko bo čas, bom razkrila, zaradi koga sem šla zares domov

Kako to, da si se tako hitro odločila?

Dva dni v šovu sem razmišljala o odhodu, samo zaradi pogodbe in Dominika nisem zapustila šova, saj sem ga tudi spodbujala, naj nadaljuje igro, ampak jaz odhajam po enem tednu.



Zakaj nisi ostala in vama poskušala priigrati glavne nagrade, torej 50 tisoč evrov?

Zato, ker je bilo to nemogoče. Ne zaradi tekmovalcev in niti ne zaradi Dominika.