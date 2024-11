Nikova babica Cvetka pogumno nad tri tekmovalce

Po posestvu so se razlegali veseli vzkliki, ko je Nik Triler dočakal obiske svojih najdražjih. Prišli sta njegova mama in babica, njegova nečaka in prijatelji. Nik: "Res sem vesel, da jih vidim." Njegova mama Gordana Triler je povedala, da sta zelo povezana: "Jaz sem njegova mama, ampak v prvi fazi sem njegova prijateljica." A je Nik vseeno moral na zagovor, saj v hiši ni bilo dovolj pospravljeno. Nikov nečak Arijan pa je opazil mamine plakate na posestvu in zanimalo ga je, zakaj so tam. Tjaša Vrečič mu je razložila, da bo morda prišla nazaj na posestvo kot porotnica, on pa je prisrčno iskreno povedal: "Jaz sem vesel, ker je moja mamica doma. Ker sem jo zelo, zelo pogrešal, ko je bila na kmetiji. Še jokal sem za njo."