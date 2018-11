Nikova mama Aneti svetovala glede vzgoje otrok

AnetainGordana, Nikova mama, sta se po prvem 'šoku' očitno pomirili, se pogovorili in videli, da se lahko, če se potrudita, razumeta zelo lepo. "Aneta je prišla do mene in mogoče začutila, da mogoče pa mora govoriti z mano. Ravno zaradi Nika, ker je zelo nervozen in se je začel oddaljevati od nje," je povedala Gordana in dodala, da je Aneta zelo simpatična in zgovorna punca.