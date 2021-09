Nina Ambrožu priznala: Dovolj mi je že samo, da si tu

Za Nino je na Kmetiji, ki je na VOYO na ogled že dan pred predvajanjem na televiziji, nekaj napornih dni, saj se je morala izkazati v vlogi glave družine in stabilno voditi člane družine pri delu. Zvečer nekaj topline in nežnosti najde pri Ambrožu, ki ji čustva več kot očitno vrača. Spregovorila sta o tem, kaj občutita drug ob drugem, a le čas bo pokazal, ali bo vse to med njima lahko razvilo v nekaj več ali bosta podlegla pritiskom.