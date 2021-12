Nina bo zahtevala odgovore: Ambrož je poljubil drugo sotekmovalko

Da je življenje v izolaciji naporno, ni nič novega. Številni prepiri, podtikanja, pa tudi romantična doživetja - v tokratni sezoni šova Kmetija smo bili priče marsičemu. Kaj se je dogajalo v preteklih oddaja, si lahko ogledate na VOYO, ki omogoča tudi ekskluzivni enodnevni predogled oddaj.

Med Nino in Ambrožem so, kot je že vsem znano, vzplamtela močna čustva. Nino občasno popada ljubosumje, tako vsaj njeno obnašanje ocenjujejo sotekmovalke, čeprav sama ne priznava, da ne gre za to. Tokrat bo Ambroža soočila z dejstvom: izvedela je namreč, da je njen dragi na usta poljubil Karin.