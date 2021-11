Nina in Ambrož v objemu ljubezni: Še zdaj ne morem verjeti, da se to dogaja

Nino Radi smo spoznali, ko je kot ena od tekmovalk vstopila v šov Sanjski moški. Tam je bilo jasno, zakaj se je prijavila. Da bi našla svojega sanjskega moškega, da bi se morda zaljubila. A žal ji tam sreča ni bila namenjena. Usoda je zanjo imela drugačne načrte, zato je na vrata 'potrkala' Kmetija, kamor je vstopila, da samo sebe postavi v novo okolje, polno preizkušenj in vidi, kako se bo na to odzvala. "V Kmetijo sem šla, da se preizkusim v raznih stvareh. Kmetijo sem vzela kot novo izkušnjo. Vedela sem, da bo Kmetija čustveno verjetno bolj naporna kot Sanjski moški. Vemo, da je Kmetija polna spletk in zahrbtnosti, saj je v igri denar in za denar so ljudje pripravljeni narediti marsikaj. Vedela sem, da bo težko, definitivno pa nisem šla tja, da bi koga spoznala in tega sploh nisem pričakovala. Šla sem v neko novo izkušnjo, po nova poznanstva, ne pa po ljubezen in dejansko sem za to najbolj vesela. Tudi če bi mi dali ne vem koliko denarja, bi raje izbrala ljubezen."

In Nina se je v Kmetiji zaljubila v sotekmovalca Ambroža Vahena Kralja, ki ji je simpatijo izkazal že zelo hitro. A prvi korak je storila Nina – sprejela je izziv sotekmovalcev in svojo simpatijo poljubila prva. "Najina ljubezen je prestala vse preizkušnje, ki so bile na Kmetiji, in obdržala se je tudi izven Kmetije, čeprav so ljudje predvidevali, da sva skupaj samo zaradi šova. Mislili so, da bova šla narazen, ko bova prišla ven. Preživela sva, zaljubljena sva in ustvarjava si skupno hiško in upamo, da bo to šlo dalje."