Nina in Karin za seboj pustili razdejanje, dvoboj bo znova poseben

Skoraj vsi so se zarotili proti Nini, prvi dvobojevalki, saj jih skrbi, kakšne moči ima njen kamenček. Po glasovanju o drugem dvobojevalcu je člane družine z novim pravilom (znova) presenetila voditeljica Natalija, dvoboj pa ni glavna skrb članov družine - s tedensko nalogo je dela na pretek, a še niso na ciljni ravnini.

S tem tednom so se začeli mešani dvoboji. Zdaj je znano, da se bosta tokrat v areni kot prvi mešan par spopadla Nina in ….. Dogajanje si lahko (znova) ogledate na VOYO, ki omogoča tudi ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje.

icon-expand Skupni 'sestanek' FOTO: POP TV

Člani družine so prepričani, da morajo za predstavo pripraviti nekaj strašljivega, Majda pa je prepričana, da mora biti nekaj bolj otroškega, prisrčnega. Gino je predlagal, da bi uporabili tudi Zevsa, Poloninega mucka. Medtem ko so drug za drugim nizali ideje, kakšno predstavo bi pripravili, je Franc bentil, da vsi samo posedajo, namesto da bi delali. "Prekleta golazen hudičeva!" je preklinjal. Nina se mu je pridružila. Franca je posebej jezilo, daje on delal, ostali pa niso uspeli v tem času niti pripraviti ničesar za otroke. "Verjetno spet nekaj z Nino debatirata in iščeta," je ugibala Romana, Polona pa dodala, da je prepričana, da je Franc skril Ninine kamne, ker pri njem ne upa nihče brskati. Nina je prepričana, da bodo za drugega dvobojevalca izbrali Tadeja. Franc je bil presenečen. Čudil se je, kako lahko nekateri spletkarijo do treh zjutraj, Nina pa mu je razložila, da najverjetneje Karin čaka, da zazvoni telefon, drugi pa sedijo poleg. Romana je priznala, da se rahlo boji glasovanja o drugem dvobojevalcu, saj je prepričana, da Ninina kamenčka (verjame namreč, da ima Nina oba, saj nihče ne ve, da je Lini kamenček ukradla Tjaša) lahko močno spremenita potek dogodkov. Tudi Tilen je prepričan, da lahko Nina še spremeni prvega dvobojevalca. Klic prestregla Nina Karin je dolgo bedela ob telefonu, ko pa je le zazvonil, je prva roko stegnila Nina in prejela namig stricev iz ozadja, da pot do znanja vodi skozi turistično hišo. Namig je slišala tudi Karin in obe sta stekli do hiše. Na vratih sta se prerivali, Nina je plezala preko Karin …

Nina je obrnila pol turistične hiše, ko je ugotovila, da je pismo že našla Karin, pa je le odšla. Hišo sta dekleti za seboj pustili v popolnem razsulu. Karin je poiskala miren kotiček in prebrala pismo. V njem so ji strici razkrili, da sta na Kmetiji le dva posebna kamenčka, kamenčka pa bosta izgubila moč prihodnji teden. Karin se je zdelo, da je najmanj škodljivo glasovati za Tadeja, kar je prišepnila tudi drugim. Glasovanje o drugem dvobojevalcu Gino je glasoval prvi. Kot je povedal, si želi mešanega dvoboja in glasoval je za Tadeja. Tilen je storil enako, prav tako Romana, Tjaša, Majda, Karin, Tadej je glasoval za Tilna. Nina je svoj kamenček dala Romani, Franci pa Ginotu. Polona se je odločila za Majdo. S 6 kamenčki je drugi dvobojevalec postal Tadej. Voditeljica Natalija je povedala, da bosta tokrat tako on kot Nina izbrala vsak po enega pomočnika ali pomočnico, ki se bosta z njima borila v areni. Tokrat bomo torej spremljali dvoboj parov. Posebnost je, da izbrani osebi v areni ne moreta izpasti – sta le pomočnik oziroma pomočnica. Kdo bo koga? Tadej je napovedal, da bo izbral Franca, a je Nina pohitela ter odvrnila, da je Franc že njen. Tadej je nato za pomoč vprašal Polono, a se boji, da ta ni dovolj močna. Tilen je v pogovoru s Francem povedal, da bi z veseljem priskočil na pomoč in da bi se gnal z vso močjo.

Pogovore je prekinila Karin, ki jo je zanimalo, ali Nina ve, kdo ima drugi kamenček. Nina je odvrnila, da ne ve. "Spet lažeš," je dejala Karin. Tjaši se je vse skupaj zdelo smešno in priznala je, da se dela 'tupasto' in se zaveda, da bo veliko jeze, ko bodo izvedeli, da ima drugi kamenček prav ona in da je ona tista, ki je brskala po stvareh. Karin je skušala prepričati, da ima Nina verjetno oba kamenčka, ob tem pa pustila za Karin sumljiva.

icon-expand Tilen in Gino FOTO: POP TV

Trgovanje: 'Nihče še ni prinesel toliko, kot sem jaz nakradel.' Na posestvo je prispel trgovec. Postavil je stojnico, nato pa ga nekaj trenutkov ni bilo na spregled. Dokler ga ni bilo pri stojnici, sta Gino in Tilen izkoristila situacijo in pokradla ogromne količne dobrot. Kasneje sta sicer tudi uspešno zamenjevala izdelke za hrano in tako se med člane družine vrnila s polnimi vrečami. Nabrala sta tudi obilo pripomočkov, da bodo lahko posestvo primerno okrasili za otroke. Gino si je prisvojil še okostnjačka 'Dušana'. "Nihče še ni prinesel toliko, kot sem jaz nakradel," se je pohvalil Tilen. "Veseli smo, debeli. Tako kot Dušan ne bomo izgledali," je pristavil Gino. Nadaljevali so z delom Polona je razmišljala, kaj vse bi lahko uprizorili za otroke. Prikaz živali, iskanje jajčk pri kokoših, zabavna Majda na vratih … Jim bo uspelo? Polona se je bala, da jim ne bo uspelo pravočasno pripraviti predstave za otroke, po drugi strani pa ni upala gnati članov družine, naj se lotijo dela. Za predstavo se je domislila, da bi Romana ves čas brala predstavo iz ozadja, vmes pa bi se igrali prizori. Karin se je jezila, češ da vse delajo zadnji trenutek – naslednji dan namreč že pridejo otroci, najbolj iskreni kritiki. Zvečer je Poloni le uspelo sklicati člane družine na kup in začeli so s prvimi vajami.

icon-expand Večerna vaja je potekala v smehu. FOTO: POP TV