Nina in Romana besedno obračunali v areni: Ne delaj se budalo

V areni je pred dvobojem prišlo do besednega obračuna. Romana je povedala, da naj bi za Jana in Stanko najprej vedeli ona in Nina. Slednja je ob tem odkimavala, poudarila je, da z Ambrožem nekaj dni sploh ni imela stikov. Romani se je zdelo čudno, da ji Ambrož tega ni povedal, ob čemer se je Nina razburila: "Ni mi mogel povedati, če se nisva videla tri dni. Kako mi bo povedal te stvari, mi povej." Romana: "Saj sta se pred tem dobivala." Nina: "En dan, ko sva mu nosile hrano, pa naslednje jutro. Daj, ne delaj se budalo." Romana: "Jaz se ne delam budale."