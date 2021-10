Nina je napovedala maščevanje

Med Nino in Ambrožem se je na Kmetiji – dogajanje si lahko na VOYO ogledate že dan pred predvajanjem na televiziji – stkala prav posebna vez. Ali gre za ljubezen, ki lahko preživi šov in se ohrani tudi po njem, bo pokazal čas, a nekaj je gotovo: Nina je za Ambroža trenutno pripravljena storiti vse.

Po tem, ko so člani družine predenj postavili osem kamenčkov in ga izglasovali za prvega dvobojevalca, je odločena, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da mu pomaga, da se vrne. In kaj, če mu ne bo uspelo? Oglejte si v videu!