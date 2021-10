Nina po glasnem prepiru: Oprosti, ne morem več

Ambrož se je odločil, da bo preprečil njen odhod domov, saj da si tega v resnici ne želi. Povedal ji je, da jo je čakal, klical in žvižgal, pa ni prišla. Nina je povedala, da jo je motilo, ker je k njemu vedno pohitela Romana, Ambrož pa ji je očital: “Ker ti nisi pokazala interesa.”

Nina pa je tuhtala, da se je Romana zaljubila vanj, da ni njena zaveznica, ampak igralka in manipulatorka. Ambrožu je povedala, da so to njuni zadnji trenutki, nato pa le splezala po ograji in začela jokati: “Oprosti, ne morem več.” Ambrož je ocenil, da so njene solze iskrene, in rekel, da verjame v njuno svetlo prihodnost.