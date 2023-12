Nina Radi: Kmetija je psihično veliko bolj napeta kot Sanjski moški

Nina Radi ima na Instagramu več kot 72 tisoč sledilcev, a zase pravi, da ni vplivnica. Številni so ji začeli slediti po tem, ko so jo spoznali v šovih Sanjski moški in Kmetija. Simpatično Nino smo gostili v sveži epizodi spletne oddaje Kmetija: Cela štala, kjer smo z njo klepetali o obeh šovih in njenem življenju danes.

Kakšen je njen odnos z Ambrožem iz Kmetije, s katerim se je romantično zapletla, danes? V katerem šovu je bilo težje tekmovati? Kje je bilo več drame? Bi se v katerega vrnila? Je bilo težje živeti na posestvu in opravljati kmečka opravila ali med preostalimi dekleti, ki so se borile za istega moškega? Zakaj ob vrtoglavem številu sledilcev na spletu zase pravi, da ni vplivnica in kakšna je njena karierna pot? Nina pridno spremlja tudi aktualno, 10. sezono Kmetije. O tem in marsičem drugem v 13. epizodi spletne oddaje Kmetija: Cela štala.

