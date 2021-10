Nina Radi se boji, da Ambrož ni sanjski moški

Kmetijo lahko spremljate od ponedeljka do petka na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate že dan prej na VOYO.

V letošnji Kmetiji – VOYO vam omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje – se pošteno iskri. Potem ko sta si Nina Radi in Ambrož Vahen Kralj izpovedala naklonjenost, ni minil teden, ko je v njuno razmerje zarezalo ljubosumje. Nino je zmotilo Ambroževo obnašanje do ostalih deklet, zato se je z njim pogovorila. Izpostavila je predvsem Polono: "Ko stoji zraven tebe, ti skočiš na njo ali pa jo objemaš." Ker je Ambrož molčal, je Nina nadaljevala: "Ali ti ni jasno ali kaj? Ali boš rekel, da to ni res, kar ti zdaj govorim?" Nato je bolj kot ne neprepričljivo odkimal.