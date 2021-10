Nina zaupala svoja čustva, a ne Ambrožu

Odšla je do ograje, kjer se je srečala z Ambrožem in si z njim izmenjala nekaj nežnosti.

Na Kmetiji tudi tokrat ni šlo vse po načrtu. V prejšnji oddaji ( vse epizode si lahko že dan pred predvajanjem na televiziji ogledate na VOYO ) je Nina kovala načrt, kako prepričati čim več članov družine, da jo izberejo za prvo dvobojevalko. Želela si je izgubiti v areni in oditi k Ambrožu. A doživela je neprijetno presenečenje, ko je prva dvobojevalka postala Polona.

Čeprav Ambrož meni, da še obstaja nekaj možnosti, da Nina v areno pride kot druga dvobojevalka in po porazu lahko pristane ob njem, je Romana na drugi strani ograje z velikansko izdajo poskrbela za popoln preobrat. Kako bo to vplivalo na sveže zaljubljen par? Se bodo spletke začele reševati ali se bo vse skupaj samo še bolj zapletlo in bo igra iz dneva v dan bolj nizkotna? Vse bo znano že nocoj ob 21.00 na POP TV, najbolj radovedni pa si dogajanje lahko pogledate že danes na VOYO.