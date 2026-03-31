'Nisem spala z Janom in bila na Igorjevi strani - to sta bili napaki'

Ljubljana, 31. 03. 2026 07.00 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
La Toya Lopez

S svojim prihodom na posestvo je poskrbela, da so se za njo obračali vsi. Fantje so jo občudovali, dekleta so bila nanjo ljubosumna. La Toya Lopez je letošnjo Kmetijo, tako pravi sama, enostavno razturala. In zdaj nikakor ne bo več tako zabavno, saj je ni več v igri, je prepričana. To je bila zanjo druga izkušnja na Kmetiji, a kot je priznala, je bilo tokrat precej težje kot prvič.

La Toya Lopez je ženska, za katero se obračajo vsi, kjerkoli se pojavi. S svojo atraktivno naravo in živahnim smehom poskrbi, da je vedno v središču pozornosti. Tako je bilo tudi na Kmetiji, ko se je na posestvo sprva vselila kot gostja hiške na klancu, nato pa postala tekmovalka. Na svoji poti, ki se je žal končala, kot pravi sama, zato, ker se je zmedla in izbrala napačen dvoboj, je doživela vse - bila je tako glava družine kot tudi dekla in seveda dvobojevalka v areni.

'Jaz bi rekla, da razturam Kmetijo'

V Kmetiji ni bila prvič, saj je bila leta 2009 ena od razvpitih tekmovalk Kmetije slavnih. Kako pa se je bilo ponovno gledati? "Jaz bi rekla, da razturam Kmetijo. Imela sem dvome, kako bo vse skupaj izpadlo, zdaj pa sem sama sebi top," je povedala navdušeno in dodala: "Smešna sem, pristna, pa tudi taktik nisem delala, kot ste videli. Meni je bilo to preveč." Vesela je, kako je bil prikazan njun odnos z Janom in da je v ljubezenskem trikotniku Ema enostavno izpadla. "To, da ste Emo rezali ven, je meni ena najlepših stvari," je z nasmehom dodala. Prepričana je tudi, da bi ji bili moški še bolj predani, a da se je ob prihodu na posestvo in v igro težko odločiti, s kom boš držal.

Gostja POPkasta je bila La Toya Lopez.
Gostja POPkasta je bila La Toya Lopez.
'Prva Kmetija je bila lahkotna, druga je bila zelo težka'

V igro je La Toya vstopila pozneje kot ostali, saj je bila zadnja gostja hišice na klancu. Medtem so se že ustvarili klani, taktike so bile že v teku in zanjo je bilo to še težje. Ni vedela, komu naj zaupa, razočaral jo je celo edini, ki ga je poznala od zunaj, Žiga. "To gledalci doma ne vedo, ampak ta igra je res težka. Toliko je bilo spletk, da še sama nisem sledila, kaj šele drugi," je priznala in primerjala s svojo prvo izkušnjo. "Prva Kmetija je bila lahkotna za izpeljati, ni bilo tega. Takrat sem se držala Arturja in je bilo vse ok. Tukaj nisi vedel, s kom in kaj, saj so se taktike menjavale iz minute v minuto. Glavni za to je bil tudi Franci, imel je glavno besedo. Kot je on rekel, tako je tekla igra," je razkrila.

'Naredila sem dve napaki: nisem spala z Janom in bila na Igorjevi strani'

Na posestvu sicer ni imela niti sovražnikov niti prijateljev, bila je sama. Očitali so ji, predvsem Igor, da je izbrala napačen klan, zato je bila ves čas na tapeti za deklo. "Dvignila sem roko, da sem s Carmen. Težko je ugotoviti, s kom boš, ker je težko oceniti ljudi na prvi pogled. A Igor mi potem ni hotel dati več šanse, videl je mojo napako in mi je rekel, da me ne sprejmejo več v svojo ekipo," je povedala iskreno. Ko doma gleda oddaje po televiziji, točno vidi svoje napake. "Moja napaka je bila, da nisem držala z Igorjem in Janom. Potem bi bila sigurno v finalu, saj bi poskrbeli zame, ker sem ženska in ker sem La Toya," je prepričana. Igor ji je zameril, da je bila na strani Carmen, Jana pa je pustila čakati in ni spala z njim, zato je raje izbral Emo.

Preberi še La Toya Lopez
Koliko sta si podobna dvojčka Jan in Žan, zakaj ji je šla Ema v šovu na živce, kako se je počutila, ko je ostala popolnoma sama, zakaj je vedela, da jo bo Mark izbral za soborko v prvi areni in zakaj so jo imeli vsi za neumno? Zakaj bi morala ukazovati, kakšna je njena druga osebnost, Lili, in zakaj je bil to eden njenih najtežjih projektov v življenju, je zaupala v zgornjem videu.

Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
la toya lopez kmetija izpadla popkast pogovor tv oddaje
